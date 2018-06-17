Ученые были поражены, узнав, кто на самом деле сидел за столом короля Артура

Ученые были поражены, выяснив, кто на самом деле сидел за столом короля Артура. Недавно в замке Тинтагель, который неразрывно связан с легендой о рыцарях Круглого стола, был найден уникальный камень.

Согласно последней информации, на камне удалось рассмотреть надписи 1300-летней давности, которые говорят о том, что состав рыцарей за столом короля Артура был значительно более многонациональным, чем считалось ранее.

Как сообщает в воскресенье издание Daily Mail, в замке также удалось обнаружить турецкие чащи, раковины устриц, стеклянные бокалы из Испании. Исследователи полагают, что рыцари Круглого стола в действительности были выходцами из разных стран мира.