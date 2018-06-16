Специалисты выяснили, какая музыка нравится еще не родившимся детям

Испанские ученые из университета Маркеса смогли выяснить предпочтения плода, находящегося на 18–38 неделях развития. Специалисты наблюдали за инстинктивными движениями 300 зародышей на 15 известных композиций.

Как оказалось, лучше всего не рожденные дети реагировали на классическую музыку - произведения Моцарта, Баха и Бетховена. Хуже - на Адель, Шакиру и поп-группу Bee Gees, а также на этническую музыку, передает РИА Новости.

Этим исследованием специалисты доказали, что музыка запускает процесс неврологической стимуляции, которая, в свою очередь, активизирует зоны мозга плода, отвечающие за коммуникацию.