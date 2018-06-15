В Москве создадут системы предупреждения штормов

Системы предупреждения штормов в мире доказали свою эффективность. Поэтому более 574 миллионов рублей выделят столичные власти для создания системы штормового предупреждения. Деньги будут направлены в 2018-2020 годах.

Система будет создаваться на 120 вышках сотовой связи вдоль всех кольцевых дорог столицы и Подмосковья. Также планируется установить 43 новых автоматических метеостанций. Дорожная карта проекта уже утверждена, отмечает сайт НСН.

При этом в Москве все чаще распространились случаи появления штормов. Это связано с изменениями климата, то есть это будет повторяться. По мере возможностей, нужно предупреждать подобные явления.

Так же это достаточно недешёвое удовольствие и создается с абсолютного нуля. Зато система будет давать более оперативные и точные результаты.

Напомним, в конце мая 2017 года из-за сильного ветра в Москве и области пострадали 200 человек, около 15 населённых пунктов оказались обесточены, а ветер повалил более 4 тысяч деревьев.