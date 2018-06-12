Антропологи смоделировали идеальную женщину

Специально для научно-документального фильма о перспективах создания совершенного человека антрополог Бирмингемского университета Элис Робертс смоделировала «идеальную женщину».

В рамках научного телепроекта антропологу была поставлена задача смоделировать женское тело, лишенное всех эволюционных недостатков человека. Элис Робертс предстояло наделить свое творение всем лучшим, что можно найти в царстве животных.

В итоге созданное существо получило кожу рептилии для защиты от солнечного ультрафиолета, птичью дыхательную систему для улучшенной всасываемости кислорода, уши летучих мышей, «чтобы лучше слышать», и птичьи лапы вместо ног, чтобы быстрее бегать. Кроме того, «идеальная женщина» была снабжена сумкой, взятой у кенгуру для вынашивания потомства, и дополнительные артерии во избежание сердечных приступов, сообщают «Известия».