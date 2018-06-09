В Саратове создали уникального робота-пожарного

Группа ученых из Саратовского государственного аграрного университета разработала робота-пожарного на радиоуправлении. Этой разработке нет прямых аналогов в России, сообщили в Саратове.

«Уже имеется опытный образец робота. Ученые утверждают, что он не имеет прямых аналогов в России. Это устройство выгодно отличается габаритами от других. Его легко транспортировать, он может работать в самых труднодоступных местах. По оценкам специалистов, для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тысяч рублей», - сообщило саратовское министерство промышленности и энергетики.

Разработанный в Саратове робот представляет собой самоходную машину на гусеницах габаритами 180х70х80 и весом 120 кг. Робот оснащен видеокамерой, изображение с нее поступает на пульт оператора. Он управляется с пульта на расстоянии до одного километра, привело министерство характеристики перспективной разработки.

В саратовском региональном министерстве также отметили еще одну особенность робота – его модульную платформу. Штатно робот оснащен лафетным стволом и веерным распылителем, но их можно снять и установить другую систему, например, саперную, передает РИА Новости.