Ученые назвали неожиданную причину преждевременной смерти
9 июня 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин. Об этом заявили ученые Копенгагенского университета в Дании.
Предыдущие исследования ученых уже доказали связь одиночества с инсультом и ишемической болезнью сердца. Теперь специалисты провели новое, расширенное исследование, в котором приняли участие без малого 13,5 тысяч добровольцев, страдающих самыми различными формами сердечно-сосудистых заболеваний.
Участники указывали в анкетах состояние своего физического и психологического здоровья, образ жизни, вредные привычки и уровень социальных взаимодействий с другими людьми.
Анализ всех этих данных продемонстрировал, что социальная изоляция пациентов примерно в два раза увеличивает риск осложнений и преждевременной смерти независимо от типа заболевания, которым они страдают.
Ученые отметили, что эта корреляция сохраняется независимо от наличия вредных привычек, лишнего веса, а также возраста и уровня образования пациентов. Прочие отмеченные «побочные эффекты» одиночества – тревога, депрессия и ухудшение качества жизни, передает Lenta.ru.
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