Ученые назвали неожиданную причину преждевременной смерти

Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин. Об этом заявили ученые Копенгагенского университета в Дании.

Предыдущие исследования ученых уже доказали связь одиночества с инсультом и ишемической болезнью сердца. Теперь специалисты провели новое, расширенное исследование, в котором приняли участие без малого 13,5 тысяч добровольцев, страдающих самыми различными формами сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники указывали в анкетах состояние своего физического и психологического здоровья, образ жизни, вредные привычки и уровень социальных взаимодействий с другими людьми.

Анализ всех этих данных продемонстрировал, что социальная изоляция пациентов примерно в два раза увеличивает риск осложнений и преждевременной смерти независимо от типа заболевания, которым они страдают.

Ученые отметили, что эта корреляция сохраняется независимо от наличия вредных привычек, лишнего веса, а также возраста и уровня образования пациентов. Прочие отмеченные «побочные эффекты» одиночества – тревога, депрессия и ухудшение качества жизни, передает Lenta.ru.