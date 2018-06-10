Ученые научились узнавать срок родов по анализу крови

Ученые научились по анализу крови матери определить точную дату рождения ребенка. По некоторым фрагментам крови можно установить, когда ребенок появится на свет. Это намного удобнее и дешевле, чем УЗИ.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперименты, в которых приняла участие 31 беременная женщина. Методом случайной жеребьевки выбрали 21 участницу, их образцы крови послужили основой для выделенной закономерности. На основе этой модели ученые просчитали период родов других беременных. Точность этих данных составила 45%, тогда как точность УЗИ — 48%, передает Ридус данные ученых.

Опираясь на эти данные, ученые предсказали с точностью 75%, у каких женщин родятся недоношенные дети. Также, согласно прогнозам, 25 из 26 беременных родили в срок.

Отметим, что специалисты планируют продолжать работу в этом направлении, так как 31 женщина — не слишком большая выборка. Если тест подтвердится, и будет использоваться в клиниках, это в разы удешевит и улучшит процесс диагностики беременности.