Робот-пес будет бить хозяина током за грубость

Робот-пёс, бьющий хозяина током в ответ на грубость, создан в Китае, создатель потратил на это 50 дней. Питомец имеет рост примерно 30 сантиметров и внешне похож на пса, может гавкать, просит погулять и покормить.

Студент Кханг Яньмин представил свое изобретение на научной конференции молодых разработчиков. Пёс умеет отслеживать жизненные показатели владельца, принимать доставку, если никого нет дома, а также “имитировать все плюсы и минусы наличия реальной собаки для одиноких городских людей”, сообщает TechNode. Если же хозяин будет жестоко обращаться с робопитомцем, пёс будет посылать человеку слабые разряды тока.

Молодой китаец надеется, что его изобретением заинтересуются крупные компании.