Юпитер поражает своими молниями

Удивительная и неизвестная планета Юпитер продолжает поражать воображение. Одно из самых загадочных явлений на планете — молнии. Как стало известно, они могут возникать в мегагерцевом диапазоне, а не только килагерцевом.

Стоит отметить, что в мегагерцевом диапазоне молнии были замечены впервые. Этот диапазон характерен для молний на Земле, что сразу указало на возможное сходство явлений. Но четкого ответа так никто и не мог дать, передает Ридус.

Первые низкочастотные сигналы, которые удалось получить, были неофициально прозваны «свистом», поскольку они напоминали нисходящий звук свиста. Несмотря на схожесть молний с земными явлениями, астрономам было не понятно, почему молнии на Юпитере порождают радиоволны лишь в ограниченном диапазоне частот.

Возможно, определить наличие радиоволн в мегагерцевом и гигагерцевом диапазонах удалось благодаря тому, что космический зонд «Юнона» ближе всех остальных находился к этим молниям.

Отметим, пока что молнии на Юпитере — загадочное и непонятное явление. Все исследования, направленные на изучение Юпитера, с каждым разом приносят новые данные, которые дополняют картину.