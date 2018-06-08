Нейротехноли из Владивостока научились побеждать стресс

Российские ученые из Владивостока победили стресс. Их специальная разработка основана на технологии нейробиологической обратной связи. Курс эмоционального восстановления человека помогает улучшить душевное здоровье.

Это серия психологических тренингов, длительностью от пяти минут до часа. Уровень стресса замеряет специальный датчик. Он получает информацию из отделов головного мозга, которые отвечают за концентрацию внимания и способность к самоконтролю. Чем выше эти показатели, тем тише звук в наушниках пациентов – им дают послушать шум дождя, передает данные открытия сайт ОТР.

По мнению участников эксперимента, это помогает сосредоточиться. Нет лишних мыслей и можно сконцентрироваться на определенном деле.

Отметим, что первые испытания в фокус-группе прошли успешно. По словам авторов эксперимента, за две недели ежедневных занятий люди стали спокойнее. В планах разработка курсов, которые повысят остроту зрения и снизят артериальное давление.