В Италии рабочие, которые занимались строительством водопровода, нашли древнее семейное захоронение. Его датировали IV веком до н.э. Погребенные четыре человека относились к высшему сословию.

Захоронение исследовали специалисты Римского управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта. Оно полностью сохранено, эксперты смогут теперь изучить и тела, и погребальный инвентарь, а это более 20 артефактов, в основном керамика. Также найдена бронзовая монета, на аверсе которой изображена голова богини Минервы, а на реверсе - голова лошади и слово "Romano". Обнаружены в захоронении и бронзовые скребки, которые были предназначены для удаления грязи и пота с тела после спортивных занятий, потому захоронение назвали "могилой атлета".