Ученые из России доказали пользу овощей для микрофлоры кишечника
4 июня 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Санкт-Петербурга провели необычный эксперимент с участием добровольцев, позволивший сделать выводы о пользе диеты с большим количеством овощей и фруктов для кишечника.
«Обычно подобные исследования проводятся в условиях клиники под жестким контролем. У нас такого контроля не было. Смысл нашей работы был в том, чтобы показать, что добровольное, даже нестрогое следование богатой волокнами диете уже через две недели приводит к позитивным изменениям», - отметил исследователь Дмитрий Алексеев из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
В последнее время ученые активно проводят исследования в русле того, как диета и отдельные продукты питания человека оказывают влияние на его вес и состояние здоровья ключевых органов – мозга, сердца, сосудов и так далее.
Исследователи из Санкт-Петербурга благодаря формату своего эксперимента оценивали влияние овощей и фруктов на микрофлору кишечника в условиях, приближенных к реальным. Они установили, что даже нестрогое следование растительной диете уже за две недели меняло видовой состав и численность некоторых видов бактерий в микрофлоре кишечника в лучшую сторону, сообщает РИА Новости.
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