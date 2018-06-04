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Ученые назвали бесплатный эффективный способ продлить жизнь
4 июня 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Сиднейского университета в Австралии рассказали, как прогулочный темп влияет на продление жизни и снижение риска преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи провели метаанализ данных, полученных при обследованиях более 50 000 человек в Англии и Шотландии. Специалистов интересовало, какой темп во время пеших прогулок предпочитают участники исследований. Данные были уточнены с включением таких показателей, как возраст, пол, общая физическая активность и индекс массы тела.
Ученые обнаружили закономерность, что с увеличением темпа ходьбы во время пеших прогулок риск преждевременной смерти снижается. Они приводят такие данные: при среднем темпе ходьбы риск преждевременной смерти от причин общего характера снижается на 20%, а при быстром – на 24%. Специалисты подчеркнули, что эта взаимосвязь становится особенно заметна у людей старше 60 лет.
Что же касается риска преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, то здесь ученые приводят еще более обнадеживающие цифры. Так, средний темп прогулок снижает риск летального исхода на 46%, а быстрый – на 53%. При этом корреляции между полом или индексом массы тела пациентов ученые не обнаружили, передает РИА Новости.
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