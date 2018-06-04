Ученые раскрыли тайну строительства гигантских истуканов на острове Пасхи

Американским ученым удалось раскрыть тайну строительства гигантских истуканов на острове Пасхи. Специалисты долгое время не могли понять, как на головах статуй появились огромные каменные "шляпы".

Недавно при помощи объединения методов физики, археологии и компьютерного моделирования эксперты выяснили, что 13-тонные "головные уборы" красного цвета могли быть "надеты" головы истуканов благодаря настилам и стропам. В издании Journal of Archaeological Science говорится, что аналогичными системами европейцы пользовались для того, чтобы поднимать со дна затонувшие корабли.

Ученые также выяснили, что изначально статуи на острове Пасхи стояли под углом по отношению к земной поверхности, вследствие чего древние строители буквально закатывали "шляпы" на головы истуканов, а затем выравнивали их.