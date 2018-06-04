//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Почему Федор Бондарчук не женится на Паулине Андреевой
- Алла Пугачева разозлилась, увидев снимки бывшего мужа с Ольгой Бузовой
- Худоба рэпера Басты пугает его поклонников
- "Гжель и копыта": наряд Анастасии Волочковой вызвал жаркие споры в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Ученые раскрыли тайну строительства гигантских истуканов на острове Пасхи
4 июня 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Американским ученым удалось раскрыть тайну строительства гигантских истуканов на острове Пасхи. Специалисты долгое время не могли понять, как на головах статуй появились огромные каменные "шляпы".
Недавно при помощи объединения методов физики, археологии и компьютерного моделирования эксперты выяснили, что 13-тонные "головные уборы" красного цвета могли быть "надеты" головы истуканов благодаря настилам и стропам. В издании Journal of Archaeological Science говорится, что аналогичными системами европейцы пользовались для того, чтобы поднимать со дна затонувшие корабли.
Ученые также выяснили, что изначально статуи на острове Пасхи стояли под углом по отношению к земной поверхности, вследствие чего древние строители буквально закатывали "шляпы" на головы истуканов, а затем выравнивали их.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Медведев подписал постановление, позволяющее выплачивать кредит маткапиталом
//Новости Гнездо.ру
//В мире
СБУ: полиграф подтвердил, что Савченко готовилась свергнуть власть на Украине
//В мире
Англичане угрожают арестовать Абрамовича, если он прилетит в Лондон
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Крымчане рассказали, почему инопланетяне не могут добраться до Крыма
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
//Спорт
За десять дней до старта ЧМ-2018 Жозе Моуринью заговорил на русском языке
//Наука
Ученые из России доказали пользу овощей для микрофлоры кишечника
//Новости Redtram
//В мире
Названа астрономическая сумма трат британской полиции из-за инцидента в Солсбери
//Наука
//Общество
//Общество
В Императорском доме Романовых ответили на критику Поклонской
//Здоровье
Выявлены опасные последствия одиночества для здоровья человека
Два пилота компании "Победа" были уволены за употребление алкоголя перед рейсом
//Общество
//Политика
Эксперт прокомментировал предложение депутата бундестага вернуть Россию в G8
//Политика
//В мире
Экс-солистка t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных "Миротворца"
//Общество
//В мире
//Спорт
Сёмин высказался о шансах сборной России выйти из группы на ЧМ-2018