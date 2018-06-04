NASA: над Африкой взорвался двухметровый астероид

В Лаборатории реактивного движения NASA утром в понедельник, 4 июня, сообщили, что над Африкой взорвался околоземный астероид 2018 LA. После этого данный объект сгорел в атмосфере нашей планеты.

Вышеуказанный астероид стал уже третьим объектом, который был обнаружен учеными до столкновения с Землей, уточнили сегодня в лаборатории.

В NASA добавили, что почти каждый день мимо планеты пролетают несколько астероидов. Они являются настолько небольшими, что не представляют для людей опасности. Астрономы, однако, внимательно следят за этими объектами, чтобы не допустить повторения ситуации с падением челябинского метеорита, которая произошла пять лет назад.