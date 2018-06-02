В теле человека обнаружен "второй мозг"
2 июня 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийские ученые провели ряд исследований и обнаружили в человеческом организме "второй мозг". Согласно последней информации, в настоящий момент специалисты изучают принципы работы этого органа.
Профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер сообщил, что "мозг", о котором идет речь, располагается в кишечнике. Как сообщает издание Science Alert, имеется в виду энтернальная нервная система, состоящая из невероятного количества нейронов. Они отвечают за работу желудочно-кишечного тракта и функционируют автономно от ЦНС.
Ученые утверждают, что вышеуказанную систему можно даже назвать "первым мозгом", так как она возникла в процессе эволюции раньше, чем нервная.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес