Австралийские ученые провели ряд исследований и обнаружили в человеческом организме "второй мозг". Согласно последней информации, в настоящий момент специалисты изучают принципы работы этого органа.

Профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер сообщил, что "мозг", о котором идет речь, располагается в кишечнике. Как сообщает издание Science Alert, имеется в виду энтернальная нервная система, состоящая из невероятного количества нейронов. Они отвечают за работу желудочно-кишечного тракта и функционируют автономно от ЦНС.

Ученые утверждают, что вышеуказанную систему можно даже назвать "первым мозгом", так как она возникла в процессе эволюции раньше, чем нервная.