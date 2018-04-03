Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи

Астрономы обнаружили на Марсе залежи нефти. Наличие полезных ископаемых на Красной планете подтвердили пробы, которые удалось добыть с помощью зондирующего аппарата. В сети разлетелись "масляные мемы" со спецназом США

О потенциальном наличии нефти на Марсе ученые предполагали еще с 2006 года. Однако, пока не удавалось никак подтвердить эти предположения, существование залежей нефти считалось скорей мифом, чем реальностью. Запуск исследовательского зонда Opportunity помог ученым доказать свои теоретические предположения.

Пробы грунта, взятые с поверхности Марса исследовательским зондом, дали ученым основание предположить, что запасы «черного золота» на Красной планете исчисляются примерно в 2 000 млрд баррелей. Для сравнения, на Земле в период 2014-2015 год было добыто 1 700 млрд баррелей нефти, сообщает «Свободная пресса».