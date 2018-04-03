Группа астрономов из Университета Калифорнии при помощи телескопа «Хаббл» открыла новую звезду, удаленную от Земли на девять миллиардов световых лет.

Новую звезду назвали Икар. Как сообщают ученые, это самая удаленная отдельная звезда, когда-либо наблюдаемая с Земли. Ее удалось обнаружить с помощью гравитационного линзирования. Астрономы классифицировали Икар как голубой сверхгигант, больше и ярче Солнца (для сравнения, Солнце классифицируется как желтый карлик).

Сделавшие открытие ученые отметили, что новую звезду удалось заметить благодаря ее удачному расположению на линии обзора телескопа, который смог ее увеличить в 2 000 раз. «Впервые мы увидели отдельную обычную звезду – не сверхновую, не гамма-всплеск, но одинокую звезду на расстоянии в девять миллиардов световых лет», - цитирует РИА Новости слова одного из авторов открытия, астронома Алекса Филиппенко.