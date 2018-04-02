NASA будет исследовать Марс с помощью робопчел

NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Красной планеты. На реализацию инновационного проекта собираются выделить 125 тысяч долларов.

Кибер-насекомые, которые названы Marsbees, имеет туловище размером со шмеля, однако оснащены также гигантскими крыльями – они нужны, так как атмосфера Марса примерно в 100 раз тоньше, чем у Земли. Все искусственные пчелки будут оснащены различными сенсорами и средствами связи. Их главная цель заключается в поиске инопланетной жизни, также они будут брать образцы почв и искать признаки присутствия жизни, такие как выбросы метана. Существующие марсоходы не удовлетворяют исследователей, так как они слишком медленные. Есть планы по подзарядке летающих роботов с помощью космических аппаратов.