Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал причудливый «космический глаз», зрачок которого состоит из сотен галактик, удаленных на миллиарды световых лет от Земли.

Радужная оболочка «космического глаза», светящийся ореол вокруг «зрачка», представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной за галактическим скоплением, образующим «зрачок». Эта галактика удалена от Земли на еще большее расстояние. Но притяжение галактического скопления «зрачка» настолько велико, что искривляет свет этой удаленной галактики и образует яркий светящийся ореол на расстоянии от нее.

Изучая и сравнивая данные, полученные с помощью орбитальной обсерватории «Хаббл», астрономы вычисляют точные расстояния до других галактик и пытаются понять законы, по которым работает Вселенная, пишет РИА Новости.