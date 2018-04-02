Российские ученые разработали способ защитить смартфоны от перегрева
2 апреля 2018, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС создали инновационный композитный материал, способный решить проблему перегрева электронных устройств.
Проблема перегрева электронных устройств знакома многим – гаджеты «зависают», компьютеры выключаются во время работы. При этом «синий экран смерти» - только видимая часть проблемы. Регулярный перегрев очень вреден для компонентов электронных устройств, они попросту «деградируют». Особенно страдают от перегрева процессоры и видеокарты.
Специалисты НИТУ МИСиС разработали универсальный способ получения недорогих в производстве легких композитных материалов, обладающих высокой теплопроводностью и хорошими механическими свойствами. Кроме того, новый композит не вызывает сложностей в утилизации и переработке, в отличие от использующегося сейчас в платах стеклотекстолита. В основе композита – полиэтилен высокой плотности и гексагональный нитрид бора в качестве материала-наполнителя.
Новый композит уже представлен мировому научному сообществу. В настоящее время российские ученые продолжают разработку повышения теплопроводности композитных материалов, сообщает РИА Новости.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес