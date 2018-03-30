Ученые утверждают, что для 30% пациентов прием аспирина неэффективен

Результаты исследования, которое провела медицинская компания Genotek, показали, что прием аспирина может быть неэффективным для 30% пациентов, а для 15% - даже опасен.

«Гены управляют сложными механизмами на клеточном уровне, в ходе которых лекарства расщепляются, усваиваются и выводятся. И эффективность аспирина (и других лекарств) зависит от особенностей работы генов в организме человека», - сообщается в резюме исследования.

Так, люди с определенными мутациями в некоторых генах попросту нечувствительны к терапии аспирином, и их количество доходит до 30%. А у пациентов с другой генетической мутацией, их около 15% - аспирин снижает свертываемость крови до опасных пределов, и это может привести к кровотечениям, передает RT.