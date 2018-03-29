Ученые пытаются понять, почему хрустят пальцы

Двое ученых из США и Франции смоделировали движения суставов рук в тот момент, когда люди хрустят пальцами. По их мнению, характерный звук появляется тогда, когда лопаются пузырьки синовиальной (суставной) жидкости.

"Когда вы растягиваете сустав, резкое снижение давления внутри суставной сумки приводит к тому, что часть газа, растворенного в этой жидкости, образует пузырьки", — объясняет профессор Абдул Баракат из лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезо (Франция), один из авторов работы. Чтобы создался загадочный шум, не нужно полного "лопания" пузырька – достаточно его уменьшения в размерах. Ведь хруст происходит именно из-за физических процессов в суставе, а не в пузырьке.

При этом ученый признает, что модель, созданная его коллегами, несовершенна: загадка хрустящих пальцев все еще не разгадана до конца. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.