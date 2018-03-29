Ученые выявили новые опасные для здоровья свойства алкоголя

Систематическое употребление спиртных напитков негативно отражается на работе предсердий, разрушает клетки желудка и приводит к увеличению количества болезнетворных бактерий в кишечнике. Новые опасные для здоровья свойства алкоголя открыли в ходе своей работы ученые.

Издание Medical Xpress опубликовало материал, посвященный исследованию зарубежных медицинских специалистов, которые изучили результаты тестирования гостей традиционного пивного фестиваля, проводящегося в Германии. В добровольном обследовании приняли участие более трех тысяч человек. Во время фестиваля врачи делали электрокардиограмму любителям пенного напитка и измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом ими воздухе.









Анализ полученных данных выявил наличие связи между высокой концентрацией спирта и увеличением частоты сердечных сокращений, говорится в статье. В ней приводятся слова одного из исследователей Моритза Стиннера, который отметил, что у людей с высоким сердечным ритмом очень часто развивается аритмия, в частности, такая ее разновидность, как фибрилляция предсердий.

Стиннер оговорился, что сделанный им и его коллегами вывод нуждается в дополнительных доказательствах. В ближайшее время специалисты планируют продолжить изучение вопроса.









Еще одно ранее неизвестное науке свойство алкоголя, которое может нанести серьезный ущерб организму при систематическом приеме «горячительного», недавно выявил гастроэнтеролог Винсент Хо. Медик, работающий в расположенном в Австралии Университете Западного Сиднея, установил, что спиртные напитки, в частности, красное вино, разрушают желудочно-кишечный тракт.









К этому утверждению Хо пришел по итогам исследования, проведенного на 47 здоровых добровольцах, пишет издание Science Alert. Эксперимент продемонстрировал, что напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения.

Регулярное употребление спиртного приводит и к другим неприятным последствиям, выяснил гастроэнтеролог. В числе них диарея, тошнота, рвота, а также увеличение числа патогенных бактерий в кишечнике.