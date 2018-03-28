ООН назвала возможную дату падения китайской космической станции на Землю
28 марта 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
В комитете Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях рассказали, когда первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" может упасть на нашу планету.
В ноте постпредства Китая комитету ООН говорится, что это может случиться уже 2 апреля текущего года с вероятным отклонением в три дня, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что основные части станции сгорят в атмосфере, а до Земли могут долететь только небольшие обломки, поэтому людям, вероятнее всего, ничто не будет угрожать.
Уточняется, что "Тяньгун-1" может сойти с орбиты Земли в любой момент с 31 марта по 2 апреля и направиться к Голубой планете.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: