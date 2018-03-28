ООН назвала возможную дату падения китайской космической станции на Землю

В комитете Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях рассказали, когда первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" может упасть на нашу планету.

В ноте постпредства Китая комитету ООН говорится, что это может случиться уже 2 апреля текущего года с вероятным отклонением в три дня, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что основные части станции сгорят в атмосфере, а до Земли могут долететь только небольшие обломки, поэтому людям, вероятнее всего, ничто не будет угрожать.

Уточняется, что "Тяньгун-1" может сойти с орбиты Земли в любой момент с 31 марта по 2 апреля и направиться к Голубой планете.