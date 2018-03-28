Новый орган обнаружен в человеческом теле
28 марта 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Орган, о котором ранее не знали ученые, был обнаружен в теле человека. Соответствующую информацию недавно обнародовали американские специалисты, которые сделали свое открытие совершенно случайно.
В процессе проведения процедуры эндоскопии желудочно-кишечного тракта врачи заметили странную структуру в протоках поджелудочной железы и во внепеченочных желчных протоках, которая состояла из 20-миллиметровых линий, передает портал "Свободная пресса".
Ученые полагают, что данный орган может иметь прямое отношение к метастазированию рака – не исключено, что через каналы пораженные клетки попадают в лимфатическую систему. В настоящий момент специалисты продолжают изучение "находки", уточняет издание "Взгляд".
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