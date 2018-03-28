Астрономы не исключили, что китайская космическая станция упадет на Дагестан

В Европейском космическом агентстве накануне сделали важное заявление о первой китайской космической станции "Тяньгун-1". Специалисты полагают, что некоторые ее обломки могут упасть на Землю.

Подчеркивается, что в настоящий момент "Тяньгун-1" находится на высоте около 200 километров и ежедневно опускается на 4 километра. Как сообщает ЕКА, уже в ближайшие дни скорость падения существенно увеличится, а в 70 километрах от поверхности нашей планеты космическая станция, вероятно, развалится на две части и начнет сгорать в атмосфере.

Ученые произвели расчеты и отметили, что обломки могут рухнуть в южной части Дагестана, на территории Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки, а также Восточной и Юго-Восточной Азии.