Ученые обнаружили древние останки женщины, родившей в гробу

В Италии недавно специалисты в кирпичном гробу нашли кости женщины, которая, по всей вероятности, родила ребенка уже после смерти. Его останки нашли между костей ног покойной.

Незадолго до смерти беременная пережила трепанацию черепа, заключили итальянские антропологи и медики.

Раскопки велись в городе Имола. Ребенок полностью не вышел из матери, так как женщина на момент родов уже была мертва. Приблизительный срок беременности – 38 недель. Результаты исследования опубликованы в журнале World Neurosurgery.

По оценке экспертов, беременная женщина умерла примерно в VII-VIII веке н.э. Ученые отмечают, что случаи посмертных родов не являются единичными. Плод вышел наружу в результате действия газов, которые выделяются при разложении.