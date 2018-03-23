Ученые построили принципиально новый прибор для добычи воды из воздуха

Ученые из Массачусетского технологического института (США) разработали прототип прибора, способного получать воду из воздуха даже в пустыне, где влажность не превышает 10%. В США создали композитную гранату, делающую танк невидимым

Уже существует масса устройств, которые улавливают водяные пары из воздуха и конденсируют их. Однако все они нормально работают при влажности воздуха не менее 50%. Кроме того, существующие приборы довольно энергозатратны. Это делает неперспективным их применение в засушливых районах Земли, вода получается слишком дорогой.

Новое устройство создано на основе металлоорганического каркаса (МОК). Это относительно новый композитный материал, где в качестве металла выступает цирконий. Его каркасная структура имеет высокую способность поглощения молекул воды, а конденсация происходит при помощи солнечного света.

Разработчики уже провели полевые испытания прототипа в пустыне Аризоны, где влажность не превышала 30%. За суточный цикл работы прибор смог произвести около 250 мл воды на один килограмм металлоорганической пластины. В полученной воде не обнаружили никаких вредных примесей.

Ученые продолжают эксперименты, чтобы повысить производительность и увеличить КПД прибора. Такие приборы очень ждут жители засушливых регионов планеты, передает Republic.