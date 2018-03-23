Ученые доказали эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Пеннингтонского биомедицинского университета (США) опубликовали результаты исследования, в котором доказали, что сокращение количества потребляемых калорий продлевает жизнь. Ученые разработали эффективный способ борьбы со старением тела

Научный эксперимент продолжался в течение двух лет. В нем приняли участие 73 добровольца в возрасте 21-50 лет. 26 из них вошли в контрольную группу, остальные сократили количество потребляемых калорий на 15%.

За 24 месяца, что длился эксперимент, участники активной группы похудели в среднем на 9 килограммов. Никаких побочных эффектов, связанных с потерей веса (уменьшение костной массы, анемия, нарушение менструального цикла) зафиксировано не было.

Исследование показало, что ограничение калорий приводит к снижению потребности организма в энергии в пределах 80-120 килокалорий в сутки. Это, по словам специалистов, свидетельствует о замедлении метаболизма в организме. Параллельно с этим процессом снижается активность щитовидной железы и скорость образования активных форм кислорода, то есть снижается окислительный стресс для организма.

Активные формы кислорода – это свободные радикалы, которые повреждают структуру и ДНК клеток. Ученые считают, что спровоцированный свободными радикалами окислительный стресс является одной из основных причин преждевременного старения организма и многих возрастных заболеваний, включая атеросклероз, рак, диабет и ревматоидный артрит, пишет Lenta.ru.