Мощная магнитная буря ожидает землян в середине апреля

Астрономы выпустили неутешительное предупреждение для жителей Земли насчет магнитных бурь. Оказалось, что нашу планету в середине апреля ожидает целая неделя сильных геомагнитных возмущений.

В графике лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отметили, что 11 апреля, а затем с 13 по 19 апреля на нашу планету будут поступать потоки солнечного ветра, а на 12 апреля прогнозируется мощная магнитная буря, передает сегодня РИА "Новости".

Отмечается, что данное явление отнюдь не является чем-то удивительным или опасным, однако метеозависимые люди могут в эти дни почувствовать недомогание.