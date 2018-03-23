Мощная магнитная буря ожидает землян в середине апреля
23 марта 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы выпустили неутешительное предупреждение для жителей Земли насчет магнитных бурь. Оказалось, что нашу планету в середине апреля ожидает целая неделя сильных геомагнитных возмущений.
В графике лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отметили, что 11 апреля, а затем с 13 по 19 апреля на нашу планету будут поступать потоки солнечного ветра, а на 12 апреля прогнозируется мощная магнитная буря, передает сегодня РИА "Новости".
Отмечается, что данное явление отнюдь не является чем-то удивительным или опасным, однако метеозависимые люди могут в эти дни почувствовать недомогание.
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