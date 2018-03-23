Исследователи научили нейросеть сомневаться по-человечески

Международный научный коллектив ученых с участием российских исследователей создал искусственную нейронную сеть и смоделировал состояние неопределенности.

Искусственные нейронные сети уже довольно широко используются как мощный инструмент для анализа данных, распознавания образов, классификации, прогнозирования. Сейчас ученых интересует способность нейросетей классифицировать состояния неопределенности в момент выбора предпочтительного решения.

Саратовские ученые совместно с коллегами из Центра биомедицинских технологий Технического университета Мадрида (Испания) задействовали в своем исследовании нейросеть типа «многослойный персептрон». Сеть должна была научиться распознавать состояния, возникающие при восприятии неоднозначного визуального образа.

В ходе опытов обученная нейросеть, анализируя неоднозначный образ, многократно переключала отклик. Ученые трактовали это как сомнение нейросети, аналогичное колебаниям человека в процессе выбора.

Ученые продолжают работу над созданием искусственного интеллекта, нейросеть которого будет иметь точку остановки, то есть в случае сомнения остановиться, перейти в режим ожидания и накопить информацию либо обратиться за помощью к человеку, пишет РИА Новости.