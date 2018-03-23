Разгадана тайна «инопланетянина» из пустыни Атакама

Пятнадцатисантиметровый «гуманоид» из расположенной на территории Чили пустыни Атакама на самом деле был человеческим ребенком с серьезными отклонениями. К такому выводу пришли американские ученые-генетики.

Тело младенца, похожего на инопланетянина, было обнаружено в пустыне пятнадцать лет назад. Любители уфологии объявили данную находку доказательством существования пришельцев.

Специалисты провели генетический анализ и опровергли версию охотников на НЛО. В результате расшифровки ДНК ребенка выяснилось, что эти останки принадлежат человеку, пишет журнал Genome Research. По мнению ученых, младенец родился позже срока и умер сразу после появления на свет.

Ранее уфологи распространили информацию о катастрофе вертолета, на борту которого якобы находился инопланетянин.