Разгадана тайна «инопланетянина» из пустыни Атакама
23 марта 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Пятнадцатисантиметровый «гуманоид» из расположенной на территории Чили пустыни Атакама на самом деле был человеческим ребенком с серьезными отклонениями. К такому выводу пришли американские ученые-генетики.
Тело младенца, похожего на инопланетянина, было обнаружено в пустыне пятнадцать лет назад. Любители уфологии объявили данную находку доказательством существования пришельцев.
Специалисты провели генетический анализ и опровергли версию охотников на НЛО. В результате расшифровки ДНК ребенка выяснилось, что эти останки принадлежат человеку, пишет журнал Genome Research. По мнению ученых, младенец родился позже срока и умер сразу после появления на свет.
Ранее уфологи распространили информацию о катастрофе вертолета, на борту которого якобы находился инопланетянин.
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