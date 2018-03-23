Ученые разработали эффективный способ борьбы со старением тела
23 марта 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Объединенная группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и Гарвардской медицинской школы разработала новый способ замедлить старение тела.
Ученые создали новый комбинированный препарат, результат применения которого имитирует эффект от физических упражнений и существенно повышает физическую выносливость.
Дело в том, что с возрастом функциональность мышц снижается из-за замедления притока крови к органам и тканям тела, замедляется клеточный метаболизм. Применение препарата приводит клеточный метаболизм к показателям молодого организма.
Опыты на лабораторных мышах продемонстрировали, что грызуны в возрасте 32 мес, получавшие комбинированную терапию в течение 4 недель, увеличили физическую выносливость в два раза по сравнению с контрольной группой мышей. Ученые связывают эффективность препарата с тем, что его действующие вещества стимулируют активность белка, участвующего в образовании кровеносных сосудов, сообщает Lenta.ru.
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