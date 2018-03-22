Российские биологи изобрели лекарство от мышечной слабости
22 марта 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ученые из Института органической и физической химии РАН (Казань) создали новый перспективный препарат для борьбы с миастенией – мышечной слабостью.
При прогрессирующей миастении иммунитет атакует нервные окончания, отвечающие за работу мускулов. Постепенно больной миастенией теряет контроль над группами мышц. По статистике ВОЗ, в мире около 1,5 млн больных миастенией.
Учеными создан уже целый ряд препаратов для борьбы с этим недугом, но все они имеют серьезные побочные эффекты, приводящие к нарушению работы мочевого пузыря и кишечника. Это сильно снижает качество жизни больных.
Казанские ученые создали новую молекулу, которая блокирует деятельность повреждающего фермента, но при этом не затрагивает работу других ферментов, регулирующих процессы пищеварения и мочеотделения.
Новый препарат уже прошел тестирование на лабораторных крысах и образцах ткани человеческого мочевого пузыря. Тесты показали, что при соблюдении дозировки препарат не вызывает изменений в работе этого органа. Его терапевтический эффект сохраняется в течение 72 часов после приема. Все эти показатели позволяют определить препарат как наиболее перспективный, пишет М24.
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