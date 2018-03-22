Загрязнение Арктики ослабляет потенцию полярных мишек

Ученые Копенгагена выяснили, что загрязнение вод Арктики крайне негативно влияет непосредственно на размножение белых медведей, что и так происходит очень редко. Из-за вредных примесей детородные органы самцов становятся хрупкими.

В природе, как известно, все взаимосвязано. Рыбу, плавающую в загрязненном океане, едят тюлени, а ими в свою очередь питаются белые медведи. Также на здоровье животных сказывается далеко не чистый воздух.

В результате кости пениса получают мало минералов и становятся хрупкими. Естественно, это мешает размножению. Дело в том, что полярные медведи порой проходят сотни километров в поисках самки, и, поймав удачу, совокупляются с ней не один день, а то и всю неделю! Именно поэтому в ходе эволюции у медведей появилась кость в пенисе, ее твердость очень важна для полового акта этих животных. Если так пойдет и дальше, белые медведи могут исчезнуть уже через несколько десятков лет.