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Загрязнение Арктики ослабляет потенцию полярных мишек

22 марта 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Загрязнение Арктики ослабляет потенцию полярных мишек
globallookpress.com

Ученые Копенгагена выяснили, что загрязнение вод Арктики крайне негативно влияет непосредственно на размножение белых медведей, что и так происходит очень редко. Из-за вредных примесей детородные органы самцов становятся хрупкими. 

В природе, как известно, все взаимосвязано. Рыбу, плавающую в загрязненном океане, едят тюлени, а ими в свою очередь питаются белые медведи. Также на здоровье животных сказывается далеко не чистый воздух. 

В результате кости пениса получают мало минералов и становятся хрупкими. Естественно, это мешает  размножению. Дело в том, что полярные медведи порой проходят сотни километров в поисках самки, и, поймав удачу, совокупляются с ней не один день, а то и всю неделю! Именно поэтому в ходе эволюции у медведей появилась кость в пенисе,  ее твердость очень важна для полового акта этих животных. Если так пойдет и дальше, белые медведи могут исчезнуть уже через несколько десятков лет. 

Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?

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