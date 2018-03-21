Сибирские ученые вывели новые сорта перца и томатов
21 марта 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне нового дачного сезона селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН) вывели новые скороспелые сорта томата и перца с уникальными свойствами.
Новые сорта семейства пасленовых ученые-селекционеры передали в госкомиссию. Там будет проведена их экспертная оценка. В случае положительной оценки госкомиссии помидоры «Семеновна» и сладкий перец «Египетская сила» смогут пополнить государственный реестр овощных культур. В этом случае купить их семена можно будет уже к следующему огородно-дачному сезону.
Сибирские селекционеры уделяют особое внимание селекции раннеспелых форм, которые можно выращивать и в Сибири из предварительно выращенной рассады, и в южных регионах нашей страны – с прямым посевом семян в грунт. Проблема скороспелых сортов часто заключается в невысоких вкусовых характеристиках. Новые сорта в этом плане заметно отличаются в лучшую сторону, передает РИА Новости.
Томаты «Семеновна» отличаются плотной мякотью и великолепным вкусом. А в сладком перце «Египетская сила» высокое содержание аскорбиновой кислоты, независимо от погодных условий во время созревания, и довольно высокая урожайность. Свое название перец получил из-за пирамидальной формы плодов.
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