Ученые неожиданно узнали, что может победить преждевременное старение

Ученые университета штата Сент-Луис, США, раскрыли механизм преждевременного старения клеток. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что может обратить этот процесс вспять.

Специалисты выяснили причину быстрого старения клеток у детей, больных прогерией (синдромом Хатчинсона-Гилфорда). У страдающих этим заболеванием нарушается работа иммунной системы и процесс клеточного деления. Прогерия проявляется у детей в возрасте 2-3 лет. Ее симптомы – это атрофия мышц, потеря костной массы, старение кожи и выпадение волос. Как правило, больные умирают от атеросклероза, вызывающего нарушение работы кровеносной системы.

Проведенные исследования показали, что главная причина повреждения ДНК при заболевании прогерией – это репликационный стресс, препятствующий делению клеток. В ходе анализов ученые неожиданно выяснили, что улучшить состояние клетки и уменьшить репликационный стресс способен витамин D. Он обращает вспять процесс ускоренного старения клетки, повышая ее защиту, пишет Lenta.ru.