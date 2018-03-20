Ученые неожиданно узнали, что может победить преждевременное старение
20 марта 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые университета штата Сент-Луис, США, раскрыли механизм преждевременного старения клеток. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что может обратить этот процесс вспять.
Специалисты выяснили причину быстрого старения клеток у детей, больных прогерией (синдромом Хатчинсона-Гилфорда). У страдающих этим заболеванием нарушается работа иммунной системы и процесс клеточного деления. Прогерия проявляется у детей в возрасте 2-3 лет. Ее симптомы – это атрофия мышц, потеря костной массы, старение кожи и выпадение волос. Как правило, больные умирают от атеросклероза, вызывающего нарушение работы кровеносной системы.
Проведенные исследования показали, что главная причина повреждения ДНК при заболевании прогерией – это репликационный стресс, препятствующий делению клеток. В ходе анализов ученые неожиданно выяснили, что улучшить состояние клетки и уменьшить репликационный стресс способен витамин D. Он обращает вспять процесс ускоренного старения клетки, повышая ее защиту, пишет Lenta.ru.
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