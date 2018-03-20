Пожалейте червей: они испытывают страх также, как и мы
20 марта 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что черви испытывают такое же чувство тревоги и страха, как и человек. Исследования проводятся несколько десятков лет.
Специалисты решили провести опыты с нематодой, имеющей простую нервную систему. Оказалось, что она тоже испытывает тревожность, хотя раньше все считали такое поведение приоритетом высших видов животных и человека. Во время экспериментов на пути особи помещалось химическое выделение врага, после чего она быстро начинала двигаться в другую сторону. При этом, даже когда червь перестал чувствовать присутствие этих веществ, он продолжил интенсивное движение, что доказало наличие у него страха, а не просто инстинкты.
Нематода стала вести себя спокойнее после того, как ее погрузили в раствор с психоактивным веществом, используемым для лечения людей.
Выяснив, на какие именно химикаты реагируют черви, ученые смогут разработать новые виды нетоксичных пестицидов.
По словам нейробиологов, они ранее и предположить не могли, что черви способны испытывать такое же чувство, какое переживают млекопитающие. Из этого следует, что тревога и страх появились намного раньше, нежели считалось ранее и не исчезли у отдельных особей в ходе эволюции.
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