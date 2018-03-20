Астрономы из МГУ посвятили открытие новой черной дыры Стивену Хокингу

Астрономы из МГУ зафиксировали новорожденную черную дыру, образовавшуюся на месте умершей звезды в созвездии Змееносца, и посвятили ее Стивену Хокингу.

Благодаря построенной в МГУ автоматизированной системе телескопов ученым удалось провести наблюдение за относительно скоротечным космическим катаклизмом. Они смогли увидеть превращение звезды в черную дыру.

По словам профессора МГУ Владимира Липунова, зафиксировать такое явление астрономам удается крайне редко, несмотря на то, что происходит оно часто. Превращение звезды в черную дыру сопровождается мощнейшим гамма-всплеском: погибающее светило выбрасывает во время своей гибели столько энергии, сколько звезда класса Солнце вырабатывает за все время своего существования.

Гамма-вспышка была зафиксирована российскими астрономами через два дня после смерти Стивена Хокинга, одного из основоположников теории черных дыр. Владимир Липунов и его коллеги решили посвятить ее открытие великому ученому, передает РИА Новости.