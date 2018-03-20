Ученым удалось впервые зафиксировать вулканическую грозу
20 марта 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Ученым впервые удалось зафиксировать феноменально редкое природное явление – порожденные извержением вулкана вспышки молний и громы. Раньше это явление считалось научным мифом.
Несмотря на множество аналогичных сообщений от очевидцев «вулканических гроз», ученые не спешили им доверять, логично полагая, что вулканические процессы не имеют ничего общего с выпадением осадков. А громоподобные звуки и яркие вспышки света могли быть обусловлены движением лавовых масс в жерле вулкана.
Однако недавно Мэтт Хейни, вулканолог Геологической службы США, совместно с коллегами получил документальное подтверждение тому, что вулканические грозы действительно существуют. Перед началом серии извержений вулкана Богослов у берегов Аляски ученые установили большое количество сейсмографов и микрофонов для мониторинга состояния вулкана. Они-то и зафиксировали это феноменально редкое природное явление.
Геологам пока неясна природа возникновения вулканических гроз. Обычно гроза зарождается в результате трения кристаллов льда в облаках. В данном случае, предполагают ученые, роль кристаллов льда могут выполнять частички вулканического пепла, но это пока не доказано, передает РИА Новости.
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