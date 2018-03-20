Названо самое правдоподобное пророчество Стивена Хокинга о гибели человечества

Самым реалистичным из апокалиптических прогнозов скончавшегося на минувшей неделе британского физика-теоретика Стивена Хокинга является предсказание о климатическом коллапсе. Такой вариант ответа набрал самое большое количество голосов в ходе онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

В том, что человечество погибнет в результате природных катаклизмов, уверены 42% респондентов. Еще 28% полагают, что людей погубит перенаселение Земли. По мнению 18% опрошенных, жителям планеты следует опасаться нашествия гуманоидов. 13% ждут восстания роботов, которое предсказал Хокинг.

Ученый умер 14 марта. В течение последних лет жизни он сделал немало пугающих предсказаний о будущем человечества и Земли.