Из-за вулкана ирландские викинги уверовали в Христа

Мощное извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии было одной из основных причин того, почему местные викинги-язычники внезапно поверили словам католических проповедников и приняли христианство в 10 веке нашей эры. Названа очередная причина апокалипсиса на Земле: вулканы

Об этом открытии пишет Climatic Change. Первые поселения на территории Исландии появились около 874 года, а менее чем через 100 лет там произошло извержение вулкана Эльдгьяу. Оно относилось к редкому длительному типу, когда выход лавы на поверхность происходит в течение долгого времени. По оценкам исследователей, это извержение началось весной 939 года и закончилось только осенью 940-го. Выбросы Эльдгьяу привели к разрушительным глобальным последствиям для Евразии. Континент вплоть до Китая потрясли холодные зимы и летние засухи. Они сопровождались массовой гибелью скота, распространением саранчи и сильным голодом.

Авторы статьи изучили средневековые хроники. По мнению исследователей, извержение Эльдгьяу описывается в знаменитой исландской поэме «Прорицание вёльвы» (которая входит в эпос «Старшая Эдда»). В письменах были рассказы о конце света и гибели старых богов. Сегодня большинство ученых считает, что эта песня, появившаяся на стыке «языческой» и «христианской» эпох истории Исландии, повествует о том, как жители острова приняли католичество. Интерпретация предсказания гибели языческих богов и их замена единым божеством, которые описаны в конце эпоса, предполагают, что воспоминания об ужасном извержении целенаправленно использовались для того, чтобы ускорить христианизацию Исландии. Эта гипотеза требует дополнительных подтверждений.

Крупнейший в мире вулканический каньон Эльдгьяу находится на юге Исландии. Его длина достигает восьми километров, глубина — 270 метров, а ширина — 600 метров.