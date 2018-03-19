Ученые: последнее открытие Стивена Хокинга касается параллельных вселенных

Ученые рассказали, каким было последнее открытие физика Стивена Хокинга. Легенда мировой науки, страдавший боковым амиотрофическим склерозом, ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 76 лет.

Оказалось, что последняя статья Хокинга посвящена параллельным вселенным, а также способам обнаружить и научно доказать их существование, передает сегодня издание Telegraph.

Подчеркивается, что в своей работе физик-теоретик предположил, что мультивселенная должна оставлять на фоновом микроволновом излучении Вселенной эхо Большого Взрыва. По мнению Стивена Хокинга, эти следы можно заметить при помощи детекторов на космических зондах.