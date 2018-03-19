Ученые: последнее открытие Стивена Хокинга касается параллельных вселенных
19 марта 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые рассказали, каким было последнее открытие физика Стивена Хокинга. Легенда мировой науки, страдавший боковым амиотрофическим склерозом, ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 76 лет.
Оказалось, что последняя статья Хокинга посвящена параллельным вселенным, а также способам обнаружить и научно доказать их существование, передает сегодня издание Telegraph.
Подчеркивается, что в своей работе физик-теоретик предположил, что мультивселенная должна оставлять на фоновом микроволновом излучении Вселенной эхо Большого Взрыва. По мнению Стивена Хокинга, эти следы можно заметить при помощи детекторов на космических зондах.
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