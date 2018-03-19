Ученые доказали, что городские собаки подвержены аллергии чаще сельских

В результате проведенного исследования ученые Хельсинкского университета пришли к выводу, что городские собаки подвержены аллергии гораздо чаще, чем живущие в сельской местности.

Аналогичная связь в отношении людей установлена наукой уже давно. А вот собаки стали предметом обширного исследования впервые. Результат однозначно демонстрирует, что городские собаки подвержены риску развития аллергии гораздо чаще сельских, вне зависимости от породы животного.

Исследование проводилось на породах лабрадор и финский лаппхунд. Аллергия у собак чаще проявляется в виде кожных и кишечных реакций, а не дыхательными симптомами, как у людей. Число собак-аллергиков, живущих в городской среде, достигает 31%, тогда как среди деревенских псов этот показатель не превышает 8%.

Больше всего исследователей удивил обнаруженный факт, что у собак и их владельцев аллергия проявляется в одно и то же время. Ученые сделали вывод, что проживание в городской среде – один из наиболее характерных факторов риска и для людей, и для собак.

Исследователи полагают, что деревенский образ жизни и взаимодействие организма собаки с природными микроорганизмами стимулируют иммунитет животного и снижают риск развития аллергии, передает ТАСС.