Обнаружен способ сохранить память человека даже после его кончины

Ученые провели ряд исследований и сделали революционное открытие, которое касается памяти. Оказалось, что есть способ сохранить информацию, хранящуюся в мозге человека, даже после его смерти.

Согласно последней информации, эксперты планируют заменять кровь умершего особой бальзамирующей жидкостью, передает сегодня "Свободная пресса". Подчеркивается, что этот состав даст возможность сохранить расположение нейронов, которые впоследствии можно будет перенести на электронный носитель при помощи современных устройств.

Уточняется, что первая копия человеческого мозга в цифровом варианте может быть сделана уже к 2024 году. Данная технология якобы уже испытана на кроликах, сообщает телеканал РЕН ТВ.