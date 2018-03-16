Ученые узнали, почему пожилые люди забывают путь домой

Немецкий ученый провел ряд исследований и выяснил, почему пожилые люди иногда не могут найти дорогу домой. Заявление по этому поводу сделал Маттиас Штангль, работающий в университете Магдебурга.

Биолог предположил, что это может быть связано с нарушениями в работе так называемых клеток-"координаторов", которые находятся в височной коре мозга, отмечается в издании Current Biology.

В ходе экспериментов выяснилось, что молодые люди значительно лучше могут справиться с несложными навигационными задачами. У пожилых добровольцев навигационные клетки значительно хуже и медленнее передавали друг другу сигнал, вследствие чего он очень быстро угасал. Именно это является причиной всех основных проблем с памятью у граждан в возрасте.