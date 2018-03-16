Ученые узнали, почему пожилые люди забывают путь домой
16 марта 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий ученый провел ряд исследований и выяснил, почему пожилые люди иногда не могут найти дорогу домой. Заявление по этому поводу сделал Маттиас Штангль, работающий в университете Магдебурга.
Биолог предположил, что это может быть связано с нарушениями в работе так называемых клеток-"координаторов", которые находятся в височной коре мозга, отмечается в издании Current Biology.
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