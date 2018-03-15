Ученые рассказали, почему жизнь на Титане спасет землян от смертельных болезней

В NASA доктор Морган и его команда смоделировали в лаборатории метановые дожди и наводнения этаном, которые часто наблюдаются на спутнике Сатурна, Титане. Оказалось, что климат Титана может спасти человечество. Путин рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Марс и Луну

Ранее предполагалось, что этан и метан уничтожают всё живое, но новые исследования успешно опровергли ранее принятую гипотезу. После их соединения начинается образование солевидных желез, которые входят в состав кристаллов, напоминающие своим внешним видом земные алмазы. Учитывая то, что наводнение этаном уничтожает микроорганизмы, эксперты предположили, что этот климат был бы подходящим для землян, сообщает VistaNews. Климат Титана способен “убить” вирусы и многие другие опасные микроорганизмы. Таким образом, с помощью климата Титана можно избавиться от любых вирусов, включая рак и вирус Зика.