Австралийские ученые зафиксировали мощные инопланетные сигналы

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна (Swinburne University of Technology) зафиксировали два мощнейших инопланетных сигнала. Сигналы были замечены 9 и 11 марта радиотелескопом Паркса.

Еще один радиосигнал, самый мощный из тех, что когда-либо был зафиксирован за всю историю наблюдений, поймала команда исследователей Breakthrough Listen, которая занимается поисками внеземной жизни.

«Обнаружение сразу трех "быстрых" радиоимпульсов – довольно необычное явление. Это удача», - цитирует The Sydney News сотрудника астрофизического центра Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Питера Уильямса.

Быстрый радиоимпульс длится всего несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.