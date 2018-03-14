Австралийские ученые зафиксировали мощные инопланетные сигналы
14 марта 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна (Swinburne University of Technology) зафиксировали два мощнейших инопланетных сигнала. Сигналы были замечены 9 и 11 марта радиотелескопом Паркса.
Еще один радиосигнал, самый мощный из тех, что когда-либо был зафиксирован за всю историю наблюдений, поймала команда исследователей Breakthrough Listen, которая занимается поисками внеземной жизни.
«Обнаружение сразу трех "быстрых" радиоимпульсов – довольно необычное явление. Это удача», - цитирует The Sydney News сотрудника астрофизического центра Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Питера Уильямса.
Быстрый радиоимпульс длится всего несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес