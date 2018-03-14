Обнародованы самые пугающие пророчества Хокинга о будущем человечества и Земли

В Великобритании скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг. В течение последних лет жизни он сделал немало предсказаний о будущем человечества и Земли. «Аргументы недели» вспомнили самые пугающие прогнозы ученого.

Истребление людей инопланетянами

В сентябре 2016 года на британском телевидении вышел документальный фильм, в котором Стивен Хокинг предостерег людей от общения с обитателями других планет. Эти контакты могут привести к весьма печальным последствиям, полагал физик.









По словам Хокинга, однажды земляне получат сигнал с похожего на нашу планету небесного тела, однако торопиться с ответом не следует. Ученый предположил, что пришельцы выступят в роли завоевателей, заинтересованных в новых ресурсах, и беспощадно истребят мешающих им «аборигенов».

Восстание роботов

Еще одной угрозой для человечества исследователь называл искусственный разум. Свои соображения по данному вопросу он изложил в 2014 году ВВС.









Хокинг отметил, что использование примитивных форм искусственного интеллекта ничего, кроме пользы, принести не может. Опасность представляют попытки создать разум, способный превзойти человеческий.

Если полноценный искусственный интеллект будет создан, человеческой расе придет конец, предрек ученый. По его мнению, люди, ограниченные биологической эволюцией, не в состоянии конкурировать с роботами.

Превращение Земли во вторую Венеру

Летом 2017-го Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Стивен Хокинг, комментируя решение Вашингтона, отметил, что оно обрекает Землю на необратимые климатические изменения, в результате которых планета превратится во вторую Венеру.









Причиной этой метаморфозы, согласно точке зрения физика, должно стать глобальное потепление, с которым не хотят бороться США. Хокинг предсказал, что в течение ближайших 200-500 лет Земля станет выжженной пустыней.

Гибель человечества из-за переселения планеты

В ноябре прошлого года Хокинг сократил срок жизни человечества. Исследователь предположил, что оно исчезнет уже к 2060 году.









Газета The New York Post, обнародовавшая прогноз ученого, отметила, что, по его мнению, жизнь на Земле станет невозможной из-за ее перенаселения. Хокинг призвал людей заняться освоением других планет, чтобы спастись от грозящей им катастрофы.